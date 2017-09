Marc Gasol protagonitza la presentació del Junior NBA League de La Bisbal

Nou anys després de canviar l'Akasvayu pels Grizzlies, Marc Gasol continua molt lligat a les comarques gironines i, més enllà de presidir el Bàsquet Girona que aquesta temporada s'estrena a Lliga EBA, el pivot té detalls com el d'aquesta tarda a La Bisbal. Gasol ha fet de mà innocent en el sorteig de la tercera edició del Junior NBA League que dissabte reunirà 30 equips de minibàsquet a La Bisbal en una competició que, a banda de la població gironina, també es disputarà a Saragossa, Burgos, Sevilla, Logronyo i Madrid.

"Estic molt content d'estar aquí a terres gironines, on tinc un vincle emocional molt gran des de fa anys, per encoratjar-vos a què gaudiu dels valors del bàsquet" ha dit Gasol als nens i nens que, acompanyats per pares i entrenadors han omplert el Teatre "El Mundial" de La Bisbal per veure com el jugador dels Memphis Grizzlies anava traient els diferents papers que decidien a quina franquícia de l'NBA "representarien" els diferents equips que competiran dissabte a les sis pistes que ha previst del CB La Bisbal.

Així, un dels representants del club amfitrió seran els Orlando Magic, Peralada serà Golden State, L'Escala els Memphis del mateix Marc Gasol que, només tres dies després de guanyar la medalla de bronze a l'Eurobasket amb la selecció espanyola, ha fet aquesta tarda una visita llampec a Girona. Després de sortejar aquest draft de la tercera edició del Junior NBA Challenge ha marxat cap al pavelló de Fontajau per fer-se la foto oficial amb els diferents equips del Bàsquet Girona i demà volarà cap als Estats Units perquè dilluns comença a entrenar amb els Memphis Grizzlies en la que serà la seva nova temporada a l'NBA.