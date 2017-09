El millor patinatge artístic català se cita a Fontajau aquest dissabte

Aquest dissabte (18.00) Girona acollirà a Fontajau la 1a edició del Catalunya Stars, una innovadora competició impulsada per la Federació Catalana de Patinatge i La Xarxa que reunirà els millors esportistes de les diferents modalitats, individual, parelles, solo dance i grups grans i petits de xou, i que convertirà la ciutat en la capital del patinatge artístic. La prova es farà al pavelló de Fontajau i suplirà la tradicional gala de final de temporada que s'organitzava fins ara. Segons el president de la Federació, Ramon Basiana, «allò estava pensat com una exhibició i volíem incentivar els participants amb uns premis, i ajudar a promocionar el nostre esport amb un esdeveniment d'alt nivell».

El Catalunya Stars constarà de 33 actuacions en les quals participaran tots els podis internacionals, tant en europeus com mundials, repartits en tres equips formats aleatòriament. Els premis seran de 8.000 ? per al guanyador, 7.000 ? per al segon classificat i 6.000 ? per al tercer, tot gràcies a les aportacions de patrocinadors privats. Pel que fa a la puntuació, el podi es decidirà amb les votacions d'un jurat format per tres jutges professionals, sumades a les del públic assistent i dels espectadors que segueixin la retransmissió de la competició per Televisió de Girona (18 h). En aquest cas votant a través de les xarxes socials.



Recepció al CPA Girona

Posteriorment a la presentació del Catalunya Stars, l'Ajuntament de Girona va rebre l'equip de grups grans de xou del CPA Girona pel seu èxit al World Roller Games celebrat a la Xina, on les noies de Núria Soler van repetir la medalla de plata aconseguida l'any anterior. Un cop acabada la temporada, i després de participar a la competició de dissabte, començaran un merescut descans abans de preparar el xou de 2018.