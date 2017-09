El Múrcia desperta l'Olot del somni de la Copa del Rei (3-1)

L'Olot ha perdut aquesta nit al camp del Múrcia (3-1) i no podrà jugar els setzens de final de la Copa del Rei, on l'hagués esperat un equip de Primera Divisió que jugui competició europea. El conjunt de Martín Posse ha fet un bon partit i ha jugat les seves cartes, avançant-se al marcador al quart d'hora de partit amb un gol d'Hèctor Simon. Els gironins han fet un bon partit de futbol però l'empat, que ha arribat abans del descans, ha fet ma. A la segona meitat, a mesura que passaven els minuts, els garrotxins semblava que entraven el partit però un gol de l'exdavanter del Girona Víctor Curto, a un quart d'hora pel final, ha començat a liquidar qualsevol opció per l'equip de Martín Posse. Pedro sentenciava el partit al minut 88.