Els primers minuts de l'argentí a l'estadi que van impressionar Revert

«Es veu que diuen que aquell tan baixet és tan i tan bo i ha fet molts de gols amb el juvenil A», comentaven entre ells Javi Revert, David Cornellà, Gerard Pijoan o Marc Bosch, tot assenyalant Leo Messi, abans de la represa del partit de Lliga Nacional Juvenil entre el Girona i el Barça B (0-1) el 6 de novembre de 2003. Aquell dia va ser el primer en què Messi, amb 16 anys i cinc mesos, va trepitjar la gespa de l'estadi de Montilivi. El partit havia començat unes setmanes abans al Municial de Salt però s'havia hagut de suspendre al minut 22 per culpa de la intensa pluja. La represa va ser a Montilivi i l'argentí, sec i escarransit com cap altre, va oferir un dels seus habituals recitals. «Era imparable amb la pilota als peus», recorda Javi Revert l'actual davanter de La Jonquera i llavors referent ofensiu del Girona juvenil. El gironí va ser expulsat aquell dia per doble amonestació precisament per culpa de Messi. «Va forçar-me la primera targeta llançant ràpid una falta a les meves cames. La segona groga va ser perquè li vaig fer una falta quan m'havia driblat i se m'escapava». Curiosament de la falta de Revert a Messi en va néixer l'acció de l'únic gol del partit que va ser obra de Gerard Piqué, de cap. Els escollits que van enfrontar-se a Messi a Montilivi per primer cop van ser Sergio González, Toni, Casteyó, Marc Bosch, Recasens, David Cornellà, Riki Puig, Gerard Pijoan, Quim Torner, Felip Sans, Javi Revert i Gerard Lechuga.

Al final del partit, Revert recorda que tant ell com els seus companys i l'entrenador, Francesc Agustí, Piru, coincidien a l'hora de comentar la jugada. «Aquest vailet és una màquina». Als joves jugadors gironins els quedaria clar la dimensió del jugador que acabava de passar per Montilivi només 10 dies després quan Frank Rijkaard el va fer debutar en un amistós contra el Porto. Messi encara no s'havia ni estrenat amb el Barça B. En aquest sentit, Revert explica que quan van veure aquell petit diable que els havia fet la guitza feia quatre dies mal comptats s'estrenava amb el primer equip ho van entendre tot. «Si els jugadors del Porto no podien fer-lo caure a terra, era impensable que poguéssim nosaltres», vam pensar al veure com els experimentats jugadors de l'equip que entrenava aleshores Jose Mourinho.

L'argentí tornaria a les comarques gironines una setmana més tard per enfrontar-se al Vilobí d'Eloi Amagat (1-3), ja amb el Juvenil A de Divisió d'Honor. A partir d'aquí, uns partits amb el Barça C, uns quants més amb el Barça B i l'estrena oficial amb el primer equip contra l'Espanyol en partit de Lliga l'octubre de 2004 a l'estadi Lluís Companys.