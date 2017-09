El Betis firma la gran sorpresa al Bernabéu amb un gol al temps afegit

Un gol del paraguaià Antonio Sanabria al minut 94 va donar la victòria al Betis davant el Reial Madrid, en el partit disputat ahir a la nit a l'estadi Santiago Bernabéu. El conjunt blanc es va tornar a mostrar molt desencertat de cara porteria, on es va trobar un Adán que va firmar una gran nit, i va veure com al temps afegit el Betis s'emportava el premi gros, en forma de tres punts i que, de pas, deixava el conjunt blanc a set punts del líder, el Barça, quan només es porten cinc jornades disputades.

Tornava Ronaldo després de complir sanció i se'l va veure desesperat i amb fam de marcar, fet que li va acabar sent contraproduent. L'equip de Zidane va jugar amb intermitències, amb fases de domini total i arribades molt clares, com un xut al pal de Carvajal, però el Betis no li va perdre la cara al partit i va aconseguir el premi amb el gol de Sanabria a l'últim instant. Abans, els bètics també van gaudir d'ocasions molt clares per marcar. El Madrid, que encara no ha guanyat en Lliga a casa, deixa enrere una ratxa de 73 partits seguits marcant.