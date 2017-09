La final de la Lliga de Campions del 2019 serà al Wanda Metropolitano

L'estadi Wanda Metropolitano de l'Atlètic de Madrid serà la seu de la final de la Lliga de Campions del 2019, segons va decidir el Comitè Executiu de la UEFA, que va optar pel recinte madrileny en lloc de l'Olímpic de Bakú, presentat per la Federació d'Azerbaidjan.

La UEFA va confirmar la decisió per adjudicar l'organització de les finals de les seves competicions de clubs de 2019 després d'avaluar els camps aspirants, que per a la Lliga de Campions únicament eren el recinte madrileny i l'azerbaidjanès. El nou estadi de l'Atlètic va ser innaugurat el passat dissabte enel duel de Lliga contra el Màlaga (1-0), i va ser considerat adequat per la UEFA per convertir-se en escenari d'una gran final tot just dos anys després de la seva posada de llarg, en la qual el francès Antoine Griezmann va esdevenir l'autor del primer gol de la seva història. La final de l'Europa League es jugarà a Bakú.