El Girona busca contra l'Alcoi un lloc a la final a quatre de la Lliga Catalana

Barça, Noia i Reus ja són a la Final a Quatre de la Lliga Catalana que es disputa aquest cap de setmana mentre que el Citylift Girona intentarà aconseguir el darrer bitllet per a la cita d'Igualada avui contra l'Alcoi a Palau (21.00). En cas de victòria, l'equip de Ramon Benito s'enfrontaria dissabte contra el Reus (20.45). Els gironins arriben al duel dels quarts de final després d'haver superat el Voltregà (4-5) i el Palafrugell (5-0) en una primera fase que havien començat perdent davant el Vendrell (7-5). Amb sis punts, els mateixos que el Voltregà, però primers de grups per diferència de gols; mentre que l'Alcoi hi arriba després d'haver quedat segon en el grup del Barça.

Per encarar el seu segon any a la categoria, el Citylift Girona ha renovat algunes de les peces més importants del curs passat, el porter Ramon Llaverola i el davanter Raúl Pelicano, a més de Borja Ramon i Manel Garcia. Pel que fa a les cares noves, Benito ha portat a Palau a dos joves jugadors cedits pel Barça (Marc Palazón i Oriol Garcia), Marc Palau (Vilafranca) i els germans David Gelmà (Alcoi) i Joan Gelmà (GEiEG). Mentre que el capítol de baixes també ha estat llarg: David Carles (Palafrugell), Josep Hernández (La Vendéenne), Marc Gómez (Scandiano), Marc Povedano (Coutras) i Andrea Bolcato (Arenys de Munt). El Girona-Alcoi es juga avui, mentre que la resta de quarts de final es varen disputar ahir amb les victòries de Barça sobre Voltregà (9-5), Reus davant del Vic (9-1) i del Noia que va deixar fora l'amfitrió, l'Igualada, a la seva pròpia pista (2-6).