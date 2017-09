El Llagostera també ensopega a casa contra el Cornellà a la Copa Federació

El conjunt gironí va quedar eliminat de la Copa Federació després de perdre a casa (1-2) contra el Cornellà. Com passa a la lliga, els d'Òscar Álvarez no van fer un bon partit a casa i van tornar a caure derrotats. Ahir, el tècnic va poder tornar a comptar amb Rodir a l'eix de la defensa i va donar entrada a l'onze titular a homes com Maymí, Maynau, Pep Mateu o Pablo Sánchez. Rotacions lògiques per una competició que no és prioritària

Als quatre minuts, el Cornellà es va avançar i encara abans del descans, els visitants anotaven el segon per posar el partit molt coll amunt pels gironins. Moha va retallar distàncies al minut 86.