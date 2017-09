Marc Gasol encoratja els més petits a «gaudir dels grans valors» del bàsquet

«Un anell de l'NBA? Jo també vull jugar...». Marc Gasol feia broma sobre els anells que rebran els jugadors de l'equip guanyador de la Junior NBA League, que reunirà aquest dissabte una trentena d'equips de minibàsquet a la Bisbal d'Empordà i que el pivot dels Memphis Grizzlies es va encarregar de presentar en un acte ahir a la tarda al Teatre El Mundial de la població gironina. A diferència del seu germà gran, que ha guanyat dos cops la lliga nord-americana, Marc Gasol no té cap anell de l'NBA però sí el reconeixement, i l'estima, de la gent del bàsquet de Girona nou anys després que canviés l'Akasvayu pels Grizzlies.

Els nens i les nenes que jugaran dissabte a la Bisbal tenen entre 10 i 11 anys i, de cap de les maneres, poden recordar el pas de Gasol per Girona però ahir, només de veure les seves cares, era fàcil imaginar la il·lusió de veure una estrella del l'NBA protagonitzant un sorteig que decidia a quina de les franquícies de l'NBA representaria el seu equip en la competició de dissabte. La tercera edició del Junior NBA League, que promouen la Federació Espanyola i la mateixa NBA, reunirà 30 equips de minibàsquet a la Bisbal en una cita que aquesta temprada, a banda de la població gironina, també es disputarà a Saragossa, Burgos, Sevilla, Logronyo i Madrid. Així, un dels representants del club amfitrió seran els Orlando Magic, Peralada serà Golden State, L'Escala els Memphis del mateix Marc Gasol que, només tres dies després de guanyar la medalla de bronze a l'Eurobasket amb la selecció espanyola, va fer ahir a la tarda una visita llampec a Girona.

Després de sortejar aquest draft de la tercera edició del Junior NBA Challenge va marxar cap al pavelló de Fontajau per fer-se la foto oficial amb els diferents equips del Bàsquet Girona i avui volarà cap als Estats Units perquè dilluns es comença a entrenar amb els Memphis Grizzlies en la que serà la seva nova temporada a l'NBA. «Estic molt content de ser aquí per promocionar els valors del bàsquet, segur que disfrutareu molt de l'experiència», va dir Marc Gasol, que va anar entregant a un representant de cada equip la samarreta del conjunt de l'NBA que cada equip representarà. «I tu coneixes algun jugador dels Pistons?», preguntava al nerviós nen que pujava a fer-se la foto amb el pivot que, un cop més, va tornar a verbalitzar l'especial relació que té amb Girona des del seu pas per l'Akasvayu. «Tinc un vincle emocional molt fort amb Girona des fa anys i sabeu que ara també tenim un club que cada cop va creixent», va detallar Gasol sobre un Bàsquet Girona que, aquesta temporada, estrena equip sènior a Lliga EBA amb l'històric Quim Costa de primer entrenador.

I, mentre Marc Gasol enfilava el camí cap a Girona, la trentena d'equips que participaran en el Junior NBA League de dissabte es quedaven al teatre per recollir les seves «noves» equipacions dels Boston Celtics (Vilafant), Golden State (Peralada)... I, al seu costat, la gent de Bisbal Bàsquet, amb Joan Bassa i Joan Ferrer entre d'altres, que s'encarregaran de posar a punt les sis pistes que situaran la Bisbal organitzant, «amb els seus 10.500 habitants, la mateixa competició que ciutats molt grans de l'Estat espanyol com Saragossa, Sevilla, Madrid o Logronyo» com es va encarregar l'alcalde de la població gironina Lluís Sais, en l'acte d'ahir.