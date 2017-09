Més de 600 abonats en els 10 primers dies de campanya

L'Spar Citylift Girona n'ha fet prou amb deu dies per superar la barrera dels 600 socis, tal i com ha informat avui el club mitjançant un comunicat de premsa. Fa dues setmanes, el club presentava la nova campanya d'abonaments i una desena de dies després, en el primer recompte, es va poder comprovar que s'han batut els sis primers centenars.

Com es va comunicar el 8 de setembre, dia que es va donar el tret de sortida a la campanya #CreixambNosaltres, la intenció del club per aquesta temporada és la de superar els 1.500 socis. De moment, encara no s'ha arribat a la meitat, però ja s'ha començat amb bon peu quan encara no ha començat la Lliga ni tampoc l'Eurocup.

L'entitat ha volgut recordar que els socis disposen fins aquest proper diumenge, dia 24 de setembre, per conservar el seu seient actual al pavelló de Fontajau.