Pep Guardiola: "Això no va d'indepencència, sinó de democràcia"

Pep Guardiola, actualment entrenador del Manchester City, ha expressat la seva opinió sobre la situació política a Catalunya i la seva postura sobre el referèndum del proper 1 d'octubre afirmant que és un assumpte "que no va d'independència, sinó de democràcia" i ha reiterat el seu desig de votar. "El poble de Catalunya ha demostrat un gran civisme una altra vegada. En aquestes situacions no és fàcil controlar-se, i ho han fet. Estem en bones mans pel que fa a la gent que ens lidera, i faran el que el poble demana", ha posat en relleu el tècnic de Santpedor.

Guardiola va atendre als mitjans al final del partit de la tercera ronda de la Copa de la Lliga (EFL Cup) entre el seu equip, el Manchester City, i el West Bromwich Albion. "L'única cosa que volem, i imagino que tothom i tota Europa ho sap, és votar", ha expressat Guardiola, "perquè no demanem la independència; demanem votar. I aquest no és un tema que va d'independència, sinó que va de democràcia", hi ha afegit.

"Només volem això, i estic convençut que les reaccions seran cíviques i positives, i que l'1 d'octubre, com ha dit el president Puigdemont, anirem tots amb una papereta a intentar votar", ha subratllat l'entrenador català.