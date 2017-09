El somni de la Copa s´esfuma

No va poder atrapar els setzens de final de la Copa del Rei de l'Olot, que va perdre a Múrcia després de fer un bon partit de futbol, que va acabar resultant insuficient (3-1). El gol d'Hèctor Simon va donar esperances al conjunt de Martín Posse, que no va perdre la cara al partit i va mantenir opcions de victòria fins als últims instants del partit.

Amb valentia i seguretat va sortir l'Olot a jugar sobre un estadi tant imponent com és la Nueva Condomina. Els de Martín Posse no van sortir gens cohibits i van tractar de tu a tu a un rival amb un pressupost molt més elevat que el dels olotins i una plantilla per, d'entrada, ser els clars favorits per superar l'eliminatòria. Els olotins van sortir el seu partit i en el guió estava previst que passés el que va passar. Quan tot just s'acabava de superar el quart d'hora de joc, Hèctor Simon avançava els gironins després d'aprofitar una pilota morta dins l'àrea. Saltava la sorpresa a la Nueva Condomina, on els aficionats visitants començaven a xiular al seu equip, que es veia igualat per l'ambició i coratge olotí. Tot i aquestes sensacions, el primer error defensiu de l'Olot el van pagar molt car. Al minut 28, Blázquez no va estar encertat al rebutjar una pilota que va aprofitar Pedro per empatar el partit després d'una passada de la mort. El guió que tenia en ment l'equip sabia que això també podia passar i encara abans del descans, Uri Santos va poder marcar el segon però el seu xut va acanar amb la pilota tocant al pal.

A la segona meitat, el duel es va anar igualant a mesura que passaven els minuts. El Múrcia generava més arribades de perill però l'Olot, quan trepitjava l'àrea contrària, era per espantar de manera seriosa els aficionats murcians. Ho va fer Masó, al minut 69, en la més clara del segon temps pels de la Garrotxa. El futbolista va arribar a l'àrea visitant per rematar una pilota que acabaria sortint fregant el pal. Hèctor, en una acció similar a la del primer gol, també va estar a punt de marcar.No perdonaria a l'altra àrea, a un quart d'hora pel final, l'exjugador del Girona, Víctor Curto. El davanter començava a decantar la balança, que s'acabaria inclinant, amb l'Olot volcat en atac, a tres minuts del final amb el tercer i definitiu gol de Pedro.