«Estic convençut que el Bordils se salvarà, però no serà gens senzill»

Gairebé mig any després d'haver sigut nomenat president del Bordils, Quim Pou fa un primer balanç dels primers mesos de mandat. Dimecres a la nit la seva junta va superar sense problemes l'assemblea de socis, on va exposar els seus plans per a la vigent temporada. L'objectiu, com no podia ser de cap altre manera, és aconseguir la permanència dels tres principals equips sènior (dos d'handbol i un de vòlei) i continuar la tasca «formativa» intentant trobar els millors entrenadors. Tot i que en el cas de l'handbol el primer equip ha començat amb mal peu la cinquena campanya seguida a Plata (dues derrotes), Pou està «convençut» de la salvació encara que també admet que «no serà gens senzill».

Amb 410 socis, el Bordils té «una bona salut» tant esportivament com econòmica. Ho confirma el seu president, que amb mig any d'experiència al càrrec diu que «em sento amb el suport de la gent». No ha tingut la seva junta uns inicis fàcils. Les primeres decisions van ser substituir els entrenadors dels principals equips d'handbol i vòlei i així va ser com es va fitxar Sergi Catarain per rellevar Pau Campos, i com Txell González va tornar a la banqueta ocupant el lloc de Pau Llach.

Aquesta temporada el conjunt bordilenc mobilitza 258 fitxes, un centenar de les quals en la secció de vòlei. En total tenen 22 equips i 45 tècnics. «Amb els equips sèniors l'objectiu ha de ser mantenir les categories, que ja és prou difícil. També hem de ser capaços de preparar la mainada per arribar-hi. Formem jugadors i persones, ens cal gent amb capacitat de treball», assenyala Quim Pou.

De la situació del primer equip, que ha perdut els dos partits disputats a Plata abans d'anar diumenge a la pista del Cisne (12.00), explica que «caure contra el Sinfin és lògic, acaben de baixar de l'Asobal i la seva primera opció és tornar a pujar. Vam rebre un parcial de 0-4 i vam anar tot el partit a remolc». Segons Pou «estic convençut que ens salvarem, tot i que això no vol dir que sigui fàcil».

A banda del primer equip a Plata, el Bordils B juga per segona temporada seguida a Primera Nacional, la mateixa categoria que el vòlei femení. Precisament demà les noies juguen a Mataró la primera jornada de la Lliga Catalana contra l'amfitrió i el Sant Cugat B.