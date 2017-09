L´Uni supera els 600 abonats en 10 dies de campanya

A diferència d'altres clubs de primer nivell de la ciutat, dels quals saber el número de socis es converteix en una autèntica quimera, l'Spar Citylift Girona només ha necessitat que passin els deu primers dies de la nova campanya d'abonaments que llançava fa ben poc per donar-ne a conèixer les seves primeres dades. Aquestes fan prou patxoca. L'objectiu que s'ha marcat la directiva entrant encara queda lluny i no s'hi ha arribat ni a la meitat, però el club anunciava amb orgull que després de 10 dies, l'Uni ja ha superat la xifra dels 600 socis.

El passat 8 de setembre, ara fa dues setmanes justes, Fontajau acollia la presentació de la nova campanya d'abonats de l'Uni. Sota el nom #CreixambNosaltres, el club, presidit des d'aquest curs per Cayetano Pérez, s'ha plantejat el repte d'arribar als 1.500 socis. De moment, ja en són més de 600 i la xifra continua creixent, quan encara la Lliga no ha donat el tret de sortida. Aquesta nova campanya presenta alguns preus especials per a la base i les seves famílies. L'abonament general per a tota la temporada costa 65 euros; l'infantil (de 4 a 14 anys), 15, mentre que 50 euros val l'abonament jove (de 15 a 30 anys). Un pack de quatre carnets en costa 200, mentre que l'Abonament Familiar, format per dos adults i dos infants, s'eleva fins als 120. Els actuals socis tenen de temps fins aquest diumenge per conservar el seu seient actual al pavelló de Fontajau.

A títol esportiu, l'equip continua preparant la final de la Lliga Catalana que aquest diumenge l'enfrontarà al Cadí la Seu a Reus, a partir de les 6 de la tarda. De moment, la pretemporada de l'equip que entrena Èric Surís, pel que fa als resultats, és prou satisfactòria. Compta els partits per victòries. L'última, aquest dimecres contra el Joventut Les Corts per 93-58, duel en què va debutar Nadia Colhado.