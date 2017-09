VÍDEO | Els policies denuncien les condicions dels 'zuloS' on han de dormir als vaixells

Un vídeo gravat per un agent de la policia nacional destinat a Barcelona durant l'operatiu preparat per l'Estat per l'1-O relata en imatges les condicions en que hauran de viure durant els quinze dies que els hi esperen a Catalunya. Un dels agents defineix l'habitació on dormirà, de cinc metres i sense finestres com 'Castaña de zulo' i es sorprèn del fet que la DGT ( Direcció General de la Policia ) vulgui encabir fins a quatre agents a l'estança.

Els ferris llogats pel ministeri de l'Interior per allotjar els agents són font de continua polèmica, ja que un d'ells no va poder atracar a Palamós, on estava destinat, després de la negativa de Ports de la Generalitat, ens gestor de la infraestructura, i finalment es va haver de situar a Barcelona, com un altre destinat a la capital catalana. El tercer està estacionat a Tarragona.

Ahir, els ferris van tornar a ser notícia quan els estibadors dels dos ports van emetre un comunicat en el que anunciaven la seva voluntat de no servir els vaixells en solidaritat amb les aspiracions democràtiques del poble català.