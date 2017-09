Els Àngels Històric recupera la pujada automobilística al Santuari avui

Aquest matí Rallyclassics recupera amb la segona edició d'Els Àngels Històric la pujada automobilística al Santuari. La primera es va fer el 2015 i l'any passat es va haver de suspendre per falta de recursos econòmics. La prova arrencarà al restaurant Can Pol amb dues passades de regularitat, a les 11.30 i a les 13.00. Abans, a partir de les vuit del matí, es faran les verificacions administratives i el reconeixement del tram. A partir de les 14.30 hi ha programat un dinar i l'entrega de premis al mateix Santuari. Hi ha més d'una trentena de cotxes inscrits.