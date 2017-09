Fam de competició a l'Uni

La còmoda victòria de dimecres a Camprodon contra el Joventut Les Corts va servir per tancar la pretemporada d'un Spar Citylift Girona que, un any més, sota la batuta d'Eric Surís, surt amb l'objectiu «d'arribar a finals i aconseguir tants títols com puguem». Ho afirma la base Rosó Buch, una de les jugadores que segueix de la temporada passada, a les portes de lluitar pels dos primers títols del curs. Demà a Reus (18.00) hi haurà en joc la Lliga Catalana contra el Cadí La Seu, un rival que s'ha adjudicat la competició els dos últims anys trencant una sèrie de cinc triomfs consecutius de l'Uni. Dijous serà el torn de la Supercopa d'Espanya, a Salamanca, contra el Perfumerías Avenida, en la reedició del clàssic per excel·lència del bàsquet femení espanyol.

Buch afirma que «l'equip arriba bé a les dues primeres finals. A poc a poc ens anem coneixent les jugadores i, tot i que encara ens falten entrenaments i partits, hi ha bon rotllo i moltes ganes de començar a competir». L'Uni va endur-se la Lliga Catalana de manera consecutiva els anys 2010, 2011, 2012, 2013 i 2014, però el 2015 i el 2016 el títol va anar cap a la Seu. La base de l'Spar Citylift explica que «cap membre de la plantilla té aquest títol i ens faria molta il·lusió guanyar-lo. El vestidor desitja començar la temporada amb bon peu, té fam per competir perquè al final el que agrada és jugar, la pretemporada al final cansa una mica». Al davant, però, demà a Reus hi tornarà a ser el Cadí i Rosó Buch adverteix que «porten 10 dies més de pretemporada que nosaltres i segur que ens plantejaran un partit incòmode. Hem d'estar preparades».

«Elles fa dos anys seguits que guanyen la Lliga Catalana i nosaltres la volem tornar a portar a Girona», afegeix la jugadora de l'equip gironí. Abans de l'inici de la Lliga Femenina el cap de setmana que ve a Madrid contra el Bembibre també tocarà lluitar per la Supercopa d'Espanya a Salamanca, dijous. «És una passada jugar allà i seria important poder aconseguir també aquest títol».

L'Uni no jugarà a casa fins al diumenge 15 d'octubre, quan rebi l'Uni Ferrol a Fontajau (18.00). Buch admet que «tenim ganes de debutar davant dels nostres aficionats perquè ells també segur que volen veure bàsquet després de tants mesos d'aturada entre el final d'una temporada i l'inici d'una altra.

Rosó Buch va ser una de les quatre jugadores de l'Uni que ahir va participar en una visita publicitària al centre Bauhaus de Girona, un dels patrocinadors del club. També hi eren Helena Oma, Alminaite i Nicole Romeo.