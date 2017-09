El Bordils encaixa la tercera derrota consecutiva

El Bordils ha encaixat la tercera derrota seguida i encara no coneix la victòria en aquest inici de temporada. Els de Sergi Catarain s'han vist superats per un rival sempre superior. Al descans, els del Gironès ja perdien de 5 (18-13). A la represa, els del Blanc-i-Verd han intentat reaccionar, però el Cisne gallec (Pontevedra) mai els ha donat cap opció. Al final, 36-28. Amb aquesta derrota, el Bordils continua sense sumar cap punt després de tres partits. Ara, els de Catarain fan una aturada a la lliga, per jugar la primera ronda de la Copa del Rei, eliminatòria a partit únic. Serà aquest proper dissabte 30 de setembre a les 20 h al Blanc-i-Verd contra el Torrelavega.