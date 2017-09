Cinquena victòria per a Marc Márquez

El català Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) ha aconseguit la seva cinquena victòria de la temporada, i la segona consecutiva, a l'imposar-se al Gran Premi d'Aragó de MotoGP que s'ha disputat aquest diumenge al circuit Motorland d'Alcanyís, amb el que ha augmentat el seu avantatge en la classificació provisional del mundial i ha arribat per davant de Dani Pedrosa i Jorge Lorenzo.

Els seus rivals més directes pel títol, l'italià Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP17) i el gironí Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), han sucumbit a les condicions de la jornada i amb la setena i quarta posició, respectivament, i han cedit un terreny important en la lluita pel títol mundial, en la qual ara es troben a 16 i 28 punts del pilot de Repsol Honda.

L'italià Valentino Rossi ha aconseguit acabar en una més que meritòria cinquena plaça la cursa després de tornar a la competició tot just 24 dies després de trencar-se la tíbia i el peroné de la cama dreta mentre practicava Enduro, tot un excepcional resultat si es tenen en compte les seves condicions físiques.

L'espanyol Jorge Lorenzo (Ducati Desmosedici GP17) ha sortit com una exhalació, com també el seu company d'equip l'italià Andrea Dovizioso, que ha passat de la setena a la quarta plaça en només un parell de corbes, just per darrere dels dos pilots de Yamaha , l'italià Valentino Rossi i el català Maverick Viñales.



A set voltes del final s'ha produït l'avançament de Marc Márquez a Jorge Lorenzo, que ha intentat, sense èxit, defensar la primera plaça però s'ha mantingut com ha pogut després de l'estela del pilot de Repsol Honda, i per darrere, l'altre pilot de l'escuderia petroliera ja havia superat a Valentino Rossi, relegat a la quarta plaça i perdent "pistonada" a poc a poc.

Amb tot un gran mèrit per a Valentino Rossi, que 24 dies després de trencar-se la tíbia i el peroné ha estat capaç d'aguantar el ritme dels de davant durant més de la meitat de la carrera, si bé en el tram final no ha pogut evitar que l'agafessin Dovizioso, Viñales i fins i tot Aleix Espargaró, que s'ha colat en un revolt una mica després, i Álvaro Bautista.

Amb Lorenzo i Pedrosa no massa lluny, mentre Rossi es va conjurar per intentar defensar la quarta plaça dels atacs de Viñales, que l'ha avançat, Dovizioso, Bautista i Espargaró, que ha arribat novament fins a ells. En les voltes finals Lorenzo no ha pogut resistir l'atac de Pedrosa, que ha intentat acostar-se, sense èxit, al seu company a l'equip Repsol Honda i s'ha hagut de conformar amb la segona plaça.

La quarta posició ha estat per a Maverick Viñales, que ha perdut una gran oportunitat de reduir distàncies, amb el seu company d'equip Valentino Rossi després d'ell, després d'aguantar els atacs d'Aleix Espargaró, que ha signat el millor resultat per a l'Aprilia RS-GP, per davant d'Andrea Dovizioso. Bautista ha estat setè amb Pol Espargaró i la seva KTM RC 16 desè, per davant del provador Kallio, mentre que "Tito" Rabat va aconseguir col·locar la seva Honda RC 213 V en la quinzena posició i sumar un punt, no així Alex Rins (Suzuki GSX RR) , que ha estat dissetè per davant d'Héctor Barberá (Ducati Desmosedici GP16).