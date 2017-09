Gil Muntadas no es recupera a temps i tornarà a ser baixa al camp del Gavà

Dues derrotes en els últims dos partits han frenat el bon inici de campanya fet pel Figueres, que buscarà novament els tres punts en la seva visita aquest migdia a Gavà (12 h). Per al partit, Chicho no podrà tornar a comptar amb Gil Muntadas, que no acaba de fer net de les seves molèsties musculars com Feixas i Pons, que també seran baixa. Canal, lesionat a la mà en el partit de Cerdanyola tampoc està disponible.

«Ens ha anat molt bé poder descansar una setmana, necessitàvem carregat les piles», afirmava el tècnic del Figueres, Chicho, qui del rival afirma que després d'un inici de lliga «ple de dubtes», ara «estan competint a un bon nivell i tenen jugadors, sobretot del mig del camp i en atac, amb experiència i categoria». Payán pot ser la principal novetat dels figuerencs després de superar la lesió.