Homet no estarà disponible per a un Girona en plena forma

No vol aturar-se el Girona juvenil en aquest immillorable inici a la Divisió d'Honor juvenil que està fent. De moment, tres victòries en tres partits i aquesta tarda (18 h), busquen el quart triomf seguit al camp de l'Unificació Bellvitge, recentment ascendit a la categoria i que encara no coneix la victòria. Homet, lesionat, no podrà jugar el partit.