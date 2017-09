Càstig excessiu a Son Moix per a un erràtic Llagostera

Contundent derrota del Llagostera al camp del Mallorca, a Son Moix, en la que era la primera desfeta de l'equip en tota la temporada a domicili (4-0). El resultat del partit va acabar sent excessiu pel que es va veure sobre el terreny de joc, on el conjunt llagosterenc es va mostrar desencertat de cara a porteria i els locals van ampliar el marcador mostrant-se molt efectius a la segona meitat.

No és un problema nou dels blaugrana. Aquesta falta de punteria els ha restat molts punts en aquest inici de campionat i ahir, a Mallorca, va tornar a ser una evidència. El rival va finalitzar amb gol un alt percentatge de les seves arribades a porteria i en canvi, els llagosterencs, en un problema que arrosseguen fa setmanes, no són eficaços tot i generar un bon nombre d'ocasions durant tot el partit. Ahir, el Mallorca es va avançar a la mitja hora de joc però fins aleshores la seva presència en atac havia estat pràcticament nul·la pel bon partit que estava fent, i va seguir fent després d'aquesta diana inicial, l'equip d'Òscar Álvarez. Abans del descans Chele va tenir una de les millors ocasions per empatar, però el porter Manolo Reina, molt encertat durant tot el matx, va rebutjar el perill i va evitar el gol del Llagostera, que havia sumat quatre dels sis punts possibles en els dos primers desplaçaments de lliga.

En el primer quart d'hora de la represa el conjunt del Gironès va fer una passa endavant i va posar contra les cordes el gran favorit de la categoria. La més clara va ser per a Gabarre, que va enviar un xut que va sortir fora per molt poc. A la següent jugada, el Mallorca va marcar el segon, que va fer molt mal al Llagostera que, tot i el resultat, ho va seguir intentant però novament sense veure porteria. A l'altra banda del camp, en canvi, els conjunt mallorquinista encara marcaria dos gols més per situar un excessiu 4 a 0 final. Dissabte, els d'Òscar Álvarez reben el Mestalla en una autèntica final.