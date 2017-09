El Figueres recupera el somriure amb una contundent victòria a Gavà

Victòria sense paliatius del Figueres al camp del Gavà (0-4). Després de dues derrotes consecutives, davant el Cerdanyola a domicili i contra el Terrassa a Vilatenim, el conjunt entrenat per Chicho va tornar a vèncer i ho va fer golejant, aquesta vegada a La Bòbila. El partit a territori gavanenc va durar encara no mitja hora de joc, perquè al minut 26 els gironins ja guanyaven per 0 gols a 3. Les dianes de Ritxi Mercader, Carles Puig i Ferrón van posar un resultat contundent que els figuerencs van saber gestionar i, fins i tot, augmentar.

La diana inicial de Mercader va fer camí i el jove Carles Puig, que ahir jugava en una posició més avançada va ser el més oportú per a plaer marcar el segon gol al minut 22. Quatre més tard, la classe la posava Ferrón per, sol davant el porter de Sant Feliu de Guíxols, Pol Busquets, resoldre amb qualitat per sentenciar el duel.

El porter Aroca pràcticament no va passar per grans angúnies defensives i ja al segon temps, amb el partit completament de baixada per als interessos de la Unió, Mercader, amb un golàs després d'una jugada d'estratègia a una pilota servida des del córner, va tancar definitivament el partit amb el quart gol. Payán va tornar després de la lesió i el jove Joel Vilalta va tenir 20 minuts per seguir cremant etapes. Diumenge, el Figueres rep l'Europa en una nova jornada de Tercera Divisió.