L'Espanyol goleja el Deportivo

L'Espanyol va guanyar 4-1 al Deportivo i aconsegueix 7 dels 9 punts en aquesta setmana de tres partits. Els de Quique Sánchez Flores es mantenen a la meitat de la classificació amb vuit punts, mentre que els gallecs s'enfonsen i estan en zona de descens.

Els catalans van avançar-se aviat. Leo Baptistao va aprofitar la seva velocitat i una centrada de Víctor Sánchez per aixecar l'RCDE Stadium amb el primer gol del matí. El Deportivo ho provava de la mà de Cartabia en dues ocasions sense inquietar Pau Lopéz i Lucas Pérez estava molt sol a dalt per poder aprofitar alguna jugada. La insistència de Jurado, Piatti, Baptistao i Moreno va tenir la seva recompensa en el minut 23. Després de la sortida d'un córner, Arribas va marcar en pròpia porta i va posar el partit molt costa amunt per als seus.

Amb el 2-0 en el marcador va aparèixer la millor versió del Deportivo. Els visitants ho van provar en diverses ocasions i van posar a prova Pau, sense èxit.

La defensa de l'Espanyol va rebaixar la seva tensió en els últims compassos de la primera part, tot i que no es va moure el marcador abans del descans. De tota manera, el guió del partit va canviar en la represa, favorables als de Pepe Mel. Guilherme va incentivar els elogis per a Pau en el 50, però tres minuts després el porter gironí no va poder evitar el 2-1. Borges va escurçat distàncies amb un remat des de dins de l'àrea.

Quique Sánchez Flores va refrescar el seu onze per recuperar la intensitat inicial i va donar entrada a Granero i Sergio García. El Deportivo, per la seva banda, perseguia l'empat amb ocasions tímides, però constants. I va entrar Andone per incentivar el seu atac.

L'Espanyol travessava una fase grisa de joc, encara que un penal ho va canviar tot. Gerard Moreno va ser l'encarregat de llançar la pena màxima, que va transformar tot i que Pantilimon li va endevinar la direcció. El Deportivo estava obligat a desprotegir-se enrere per intentar una remunta. Un Sergio García, molt actiu des que va saltar a la gespa, ha tingut diverses opcions d'estrenar-se aquesta temporada. Faltava el quart de Gerard Moreno, en temps de descompte, va signar el doblet a plaer. Va ser la cirereta perfecta per a una setmana molt positiva per al conjunt blanc-i-blau.