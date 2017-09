L´Uni es proclama campió de la Lliga Catalana a Reus

L'Spar Citylift Girona es va proclamar campió de la Lliga Catalana per sisena vegada en la seva història després de superar el Cadí per vuit punts de diferència (63-71). La final no es va decantar fins a l´últim quart, i en part gràcies a dos triples gairebé consecutius de l´experimentada jugadora de l'Uni Astou Traoré, en el darrer compàs de la final, que permetien passar del 58-60 al 60-68. Fins aleshores, el partit havia estat de màxima igualtat. Ho demostra el 48-49 del descans.

L'Uni va sortir per feina, i amb un tres i no res va obrir el primer forat (2-7). Les jugadores de l'Uni eren conscients que res estava fet. La final acabava de començar, i com era d'esperar el Cadí no ho posaria gens fàcil. I així va ser. Després d´un parcial de 9-2, les pirinenques es posaven per davant (11-9). Les d'Èric Surís eren superiors sota la pintura, i això es notava en la captura de rebots (9-17 a favor de l´Uni).

El primer quart es va acabar després d'una recuperació de Conde que servia per finalitzar els primers deu minuts guanyant de tres (13-16).

El camí per recuperar un títol que les últimes dues edicions s'havien adjudicat les de la Seu d'Urgell, no resultaria fàcil, i menys després d'un 2+1 de Boquete que capgirava el resultat i que completava un parcial de 7-0. Amb el 20-18 a l´electrònic tocava reaccionar. I així va ser. Primer un bàsquet de Conde, i a continuació un triple de Núria Martínez i una cistella de Traoré, posaven de nou l´Uni per davant (23-29). El Cadí no estava mort. Ho va demostrar amb un parcial de 9 a 1 que li permetia arribar al descans havent donat la volta a l´electrònic (32-30).

Era moment d'anar per feina. De res servia pensar amb la frenètica setmana que espera a l'Spar Citylift Girona. Dijous, l'equip d´Èric Surís jugarà la final de la Supercopa d'Espanya a Salamanca (20.30 h), i sense temps per descansar, dissabte (13 h) a Madrid debutarà a la lliga en la jornada inaugural de la competició domèstica.

A la represa, la igualtat va continuar sent la nota predominant del matx. El Cadí va agafar una màxima de quatre (41-37). L´Uni intentava travar el joc de la Seu amb una defensa en zona que va donar els seus fruits. Amb un parcial de 0-5, obra de Mendy (una cistella, més un 2+1) va posar de nou l´Uni per davant (41-42). A partir d'aquí l'intercanvi de cistelles va ser constant. Això sí, van ser les gironines qui es plantaven a l´últim quart guanyant (48-49). Arribava l´hora de la veritat. Res estava decidit.

La Seu obria l'últim període anotant (50-49). Aa continuació, però, la capitana de l´Uni aquesta temporada, Rosó Buch, va clavar un triple que posava el 50-52. Conde ampliava les diferències (50-54). La Seu no estava disposada a regalar res, conscient que en joc tenia l´opció de revalidar un títol que s´havia adjudicat en les últimes dues edicions.

L'experiència de Traoré, amb dos triples pràcticament consecutius, va permetre passar del 58-60, al 60-68 a poc menys d´un minut del final. Traoré permetia acariciar un títol que ja no es va escapar. Al final, 63-71. Ara ja toca pensar amb la Supercopa i en l´inici de lliga