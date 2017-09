El Palamós agreuja la crisi amb una nova derrota a casa

El Palamós va perdre més per demèrits propis que no pas per mèrits del conjunt de Santi Castillejo, l'Ascó (1-3). El porter Albert Quintanas, en una errrada en la sortida de pilota, va permetre que Sergi Moreno fes el 0 a 1 a porteria buida. Abans, el local Marc Vilà havia perdonat l'ocasió més clara del primer temps davant el porter Sergio López, que hauria significat l'1 a 0. A la represa, el degà va fer un gol que semblava l'inici de la remuntada, després que el mateix Marc Vilà corregís la seva errada fent l'empat a un aprofitant una centrada des de l'esquerra de Nahuel.

Les il·lusions dels palamosins es van ensorrar per culpa de dos penals molt protestats per la parròquia i banqueta locals, el primer per unes mans del capità David Cano, en què el tècnic va dir «que el jugador no se les pot tallar», i pocs minuts després, una caiguda de Cheikh davant Subirana, també assenyalada com a pena màxima, servia perquè Víctor Bertomeu, en totes dues ocasions, situés un 1 a 3 gairebé impossible d'aixecar pels interessos dels palamosins. L'últim quart d'hora va sobrar i només va servir per veure el debut de Marc Crespo, un extrem cedit pel Girona de 19 anys i que ahir va debutar a Tercera.

El tècnic Vicenç Fernández, que la temporada passada va assolir un històric ascens a Lliga Nacional amb el juvenil palamosí, encara no sap què vol dir guanyar a Tercera. És el pitjor inici del Palamós en les últimes 13 temporades, totes en aquesta categoria incloent-hi el curs 2011-2012 a Primera Catalana. Un cop acabat el partit, a la sala de premsa, se li va preguntar sobre la seva continuïtat al capdavant de l'equip, i va respondre que «tinc clar que la destitució és una opció que el club ha de considerra».