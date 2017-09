Un Olot producte de la terra

L'Olot que es va enfrontar diumenge al Peña Deportiva és, ara per ara, el més proper a una selecció gironina. Martin Posse va alinear, ni més ni menys, que vuit futbolistes de la provincia i a la segona part, fins l'expulsió de Carles Mas, va arribar a jugar amb nou, amb l'entrada de Kike per Nacho Pérez. D'entrada van saltar a la gespa Roger Vidal, Marc Mas, Carles Mas, David Bigas, Hèctor Simón, Uri, Alfredo i Blázquez. En total el tècnic va acabar utilitzant onze futbolistes de Girona perquè també va donar minuts a Jose i Pedro del Campo. A la plantilla d'aquesta temporada, hi ha un total de 15 jugadors de la demarcació. A la banqueta hi havia Micaló, Jordi Masó i el porter suplent Sacrest, que s'altera les convocatòries amb l'escalenc Moha.

Que l'equip garrotxí hagi planificat una plantilla producte de la terra no és cap casualitat. Al contrari. Aquest és una de les senyes d'identitat que el club vol lluir com a bandera. Ho ha explicat més d'una vegada el president, Joan Agustí, i ho confirma el director esportiu, Sergi Raset: «volem el màxim de jugadors de la demarcació, arrelats aquí i que creguin en la nostra manera de fer», destaca. Raset afageix que «el futbolista catala i gironí competeix molt bé, i pot entendre més facilment el que busquem aquí a La Garrotxa. A més a molts els he tingut al futbol base del Girona i els conec no només en l'àmbit futbolístic, sinó també personal». Diumenge en l'onze contra el Peña Deportiva només el porter Ginard, Barnils i Nacho no eren nascuts i formats al futbol gironí.

Amb la seva quinzena de futbolistes de la província el Llagostera és, amb diferència, l'equip de Segona B que més en té. El Llagostera en disposa de set, mentre que el Peralada-Girona B, de cinc. A Olot, com als altres dos clubs de les comarques, la temporada no ha començat gaire bé a nivell de resultats (tots es troben en zona de descens), però esperen refer-se de manera imminent. El proper rival dels garrotxins és l'Atlètic Balears (diumenge, 12.00). El següent partit a casa, contra el Saguntí, serà el dissabte 7 (17.30).