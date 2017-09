Lisboa posa a prova la intractable ratxa del Barça

L´Sporting de Portugal és el nou obstacle que el Barça d´Ernesto Valverde, en un moment de forma i de resultats pletòric, s´ha proposat superar. La cita, corresponent a la segona jornada de la fase de grups de la Lliga de Campions, es juga aquest vespre (20:45, beIN) i es veuran la cara dos equips que van arrencar la seva participació europea amb triomf.

Sense cap altra intenció que allargar el seu moment dolç acudeix el Barça a Lisboa: són sis els triomfs consecutius que enllaça a la Lliga, als quals se´ls ha d´unir el 3-0 aconseguit ara fa un parell de setmanes contra el Juventus, subcampió continental, al Camp Nou. No arriba tan bé el conjunt portuguès, que va empatar aquest últim cap de setmana al camp d´un Moreirense que ocupa la zona baixa del campionat domèstic.



Amb tota l´artilleria

Tret del lesionat Dembélé, qui encara en té per alguns mesos, els blaugrana es presenten al José Alvalade de Lisboa amb tota la seva artilleria i amb un Leo Messi entonat, que ha marcat 12 gols en 11 partits oficials, inclosos els duels amb la seva selecció. També amb Luis Suárez, ressucitat després de tornar a veure porteria al camp del Girona, dia en què l´uruguaià va disputar el seu partit número cent com a barcelonista.

Guanyar avui li suposaria al conjunt de Valverde reforçar el lideratge del grup, col·locar-se al capdavant el solitari (l´Sporting va guanyar per 2-3 a l´Olympiacos fa quinze dies) aplanant així el camí del primer escull, que és superar la fase de grups. Tot i això, els portuguesos estan invictes aquest curs a Europa, incloent els partits de la prèvia. La seva ratxa s´estén a onze enfrontaments sense caure en competicions continentals.

Bons també són els números del Barça. El seu bagatge és demolidor a la Lliga i també a la Lliga de Campions, on encara no ha trobat cap rival que li hagi fet ombra. Després d´ensopegar amb estrèpit a la Supercopa d´Espanya, on va ser escombrat pel Reial Madrid, els d´Ernesto Valverde ho han guanyat absolutament tot i esperen seguir així amb un bon resultat aquest vespre.

Per intentar sumar tres punts més, el Barça treurà les seves millors armes. Sembla que el gironí Gerard Deulofeu, que es va quedar fora de la convocatòria pel derbi del passat dissabte a Montilivi, tindrà un lloc a l´onze. També el lateral Nélson Semedo, descartat fa pocs dies.

El seu compatriota, André Gomes, que només ha tingut alguns minuts repartits en pocs partits, podria entrar en el lloc d´Andrés Iniesta. Si finalment juga, s´enfrontarà al que fa anys va ser el seu entrenador, Jorge Jesus, ara al capdavant de l´Sporting.

El descans de Gerard Piqué contra el Girona li retornarà la titularitat al central a Lisboa, mentre que al mig del camp se li obren moltes opcions a Valverde degut al bon rendiment de totes les peces que ha utilitzat darrerament: Rakitic, Iniesta, Paulinho, Denis i Busquets.

En atac, després que Aleix Vidal jugués a Montilivi, s´espera que torni Deulofeu a l´extrem per formar tripleta a la davantera amb Luis Suárez i Leo Messi. Un altre al·licient serà el retrobament del defensa francès Jérémy Mathieu amb els seus antics companys, després de ser traspassat aquest estiu del Barça a l´Sporting.