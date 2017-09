El Madrid recupera el somriure i guanya per primer cop a Dortmund

El Reial Madrid va afegir Dortmund com a ciutat conquerida a la seva llarga llista de víctimes continentals, rescatant la seva millor versió a la Champions i deixant enrere la seva imatge a la Lliga, per superar i deixar tocat el Borussia Dortmund, actual líder del campionat alemany. Una diana de Bale i un doblet de Cristiano Ronaldo van servir perquè els blancs signessin la seva segona victòria en dos partits, que els permet liderar el seu grup juntament amb el Tottenham anglès.

Superada l'allau inicial, el Madrid va avisar amb una ocasió de Carvajal. Va tenir camp per córrer el lateral, va retallar amb qualitat i quan tenia a Cristiano tot sol va preferir xutar, però allà va topar amb el porter Bürki.

Seguia el Dortmund estirat cap amunt i això ho van aprofitar els blancs per seguir insistint. La defensa va salvar una rematada franca de Bale, metre que a l'altra porteria havia d'aparèixer Ramos in extremis, que podia haver tocat la pilota amb les mans dins l'àrea tot i que l'àrbitre no ho va estimar així.

L'intercanvi de cops va acabar afavorint al Madrid. Bale va rebre de Carvajal i sense deixar que la pilota botés al terra, la va engaltar amb l'interior de la seva cama esquerra per batre Bürki i anotar el 0-1. Cristiano Ronaldo va tenir fins a tres oportunitats per ampliar l'avantatge abans del descans però no va trobar porta.

Al segon temps i després que Yarmolenko estigués a punt d'empatar, va caure el segon. Aquest cop sí, Cristiano va estar encertat.

De primeres, va rematar una bona passada de Bale i un gran moviment d'Isco. Però el partit no estava sentenciat. Pocs instants després, Aubameyang posava un xic d'emoció. Va rebre el davanter la centrada de Gonzalo Castro i, aprofitant la badada de Ramos, feia pujar l'1-2 a l'electrònic. Keylor, en dues ocasions, i també el defensa Nacho, salvaven els mobles i evitaven l'empat. I Cristiano s'encarregava de signar la sentència al 79, abans que Bale marxés lesionat al 85. Al final, un 1-3 que es converteix en la segona victòria en dos partits d'un Reial Madrid que lidera el seu grup amb 6 punts. Els mateixos que té el Tottenham, el proper rival.