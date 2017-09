Avui, toca un Avenida-Uni. Els partits entre els equips de Salamanca i Girona s'han convertit en el gran clàssic del bàsquet femení estatal d'ençà que per Sant Jordi del 2015 l'equip gironí, llavors entrenat per Roberto Iñíguez, clavés un cop de puny sobre la taula guanyant un títol tant sorprenent com merescut i històric. Avui, una mica més de dos anys més tard, l'Spar Citylift Girona, sense cap jugadora de les que van guanyar el títol encara a la plantilla, s'enfrontarà al Perfumerías Avenida (20.30, Teledeporte) al Würzburg amb la Supercopa en joc. L'únic títol que les gironines han aconseguit treure de les mans de l'Avenida des del Sant Jordi del 2015, va ser el setembre següent a Fontajau amb una gran actuació de Chelsea Gray, perquè llavors el nou clàssic ha continuat en dues bones, o molt bones, temporades de l'Uni que acabaven amb l'agredolç regust de la derrota gironina en les finals: la lliga del 2016 amb Xavi Fernández a la banqueta i la Copa i la Lliga de la temporada ja amb Èric Surís de tècnic.

En aquessta ocasió, un altre cop en un Würzburg ple, l'Uni arriba a la cita amb el mateix tècnic i idèntica filosofia de bàsquet que van convèncer els aficionats la temporada passada, però amb un munt de canvis. Les dues últimes supervivents del títol del 2015 ja no hi són, Jordana s'ha retirat i Ibekwe juga a Turquia; i, de fet, Surís només compta amb tres jugadores de la plantilla que l'any passat va quedar subcampiona de Lliga i Copa: Rosó Buch, Helena Oma i Kristina Alminaite. Fins a vuit cares noves, comptant el retorn d'Astou Traoré, amb noms importants com Nádia Colhado, líder en punts i rebots de la lliga el curs passat amb Gipuzkoa, o la veterana base de Mataró Núria Martínez que torna a l'ara denominada Liga Dia després d'anys jugant a Rússia, Turquia i Itàlia. L'australiana Nicole Romeo, la francesa Magali Mendy, la gironina Laura Roig, la madrilenya María Conde i la nord-americana amb passaport eslovè Shante Evans són la resta de cares noves són la resta de cares noves.

Al davant, Miguel Ángel Ortega ha pogut mantenir més la plantilla, a diferència del que era habitual a Salamanca en els últims anys, i entre les peces claus de l'equip que va quedar campió de Lliga i Copa només ha perdut a Milovanovic, que jugarà a les ordres de Roberto Iñíguez a Sopron, i Alana Beard. Dues baixes que el potencial econòmic de Perfumerías Avenida ha pogut compensar bé, o més que bé, fent una plantilla que a Salamanca veuen capacitat per entrar a la Final Four de l'Euroliga. Les cares noves de l'Avenida són el retorn de la pivot Angel Robinson, també exjugadora de l'Uni, que acaba d'aterrar no hauria de jugar avui; la també pivot Laura Nicholls, l'escorta d'Andra Moss, una anotadora que està per veure com s'adapta a l'estil d'Ortega, i la 3/4 sueca Farhiya Abdi amb experiència tant a l'Eurolliga com a la WNBA. Amb tot, però, el punt fort de l'Avenida és la continuïtat de juradores com Sílvia Domínguez, Crissy Givens, Adaora Elonu, Erika de Souza o Laura Gil. Moltes peces i, sobretot, molt físic perquè Ortega pugui desenvolupar el seu llibre d'estil. Igual que l'Uni, l'Avenida arriba al duel d'aquest vespre invicte en pretemporada i després d'haver guanyat la Copa de Castella-i-Lleó (ni Zamora, ni Bembibre li van poder plantar cara), però amb el mèrit afegit de la victòria en el torneig de Xipre davant tres rivals turcss com Yakin Dogu, Hatay i Galatasaray.

«Hem vist Avenida aquesta pretemporada i la veritat és que tenen un gran plantilla, han guanyat un torneig europeu de molt nivell a Xipre jugant molt bé a bàsquet i també la Copa Castilla amb una gran autoritat», explica Èric Surís sobre un rival que, tot i que tindrà la pressió de jugar a casa, no creu que això els pugui afectar: «Ser els amfitrions sempre posa pressió, però Salamanca té una plantilla i un cos tècnic acostumat a jugar partits amb més pressió que aquest. Ens espera un partit de gran dificultat, però amb les nostres armes intentarem portar el títol de Supercopa cap a Girona».