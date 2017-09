El Barça sua per superar un incòmode Sporting

El Barça va patir ahir per emportar-se la victòria de Lisboa davant l'Sporting de Portugal, que va posar el partit difícil als blaugrana però no va aconseguir neutralitzar el gol en pròpia porta marcat per l'uruguaià Sebastián Coates a l´inici de la segona part. Els d'Ernesto Valverde van encadenar així la seva vuitena victòria consecutiva i es van col·locar líders en solitari del grup D de la Lliga de Campions, amb tres punts d'avantatge sobre el mateix Sporting i el Juventus.

Valverde va apostar pel seu onze de gala amb una sorpresa, perquè en comptes d'alinear en la línia davantera el gironí Gerard Deulofeu, que va ser descartat en l'últim moment, va col·locar de titular Sergi Roberto, que ja havia jugat en l'onze inicial la passada jornada de Lliga a Montilivi, però, aquell cop fent de lateral. En l'Sporting la sorpresa també va estar en l'atac, on Jorge Jesús va col·locar a l'ivorià Doumbia i va deixar l'holandès Bas Dost a la banqueta.

En una primera part molt igualada, el Barça va començar tocant la pilota al mig camp a l'espera del moment de colpejar un Sporting, que intentava robar la pilota per contraatacar. Després de quinze minuts més calmats, els de Valverde van temptejar el marcador amb un xut des de fora de l'àrea que va anar alt de l'uruguaià Luis Suárez.

L'Sporting va demostrar de seguida que no tenia por amb un xut amb l'esquerra de l'italià Piccini, que va passar fregant el travesser de Ter Stegen. Amb prou feines 26 minuts de partit, els locals ja tenien dues targetes grogues per les faltes de Gelson Martins i Coentrão que van encendre encara més els 50.000 aficionats que omplien l'estadi, que van començar a barrejar els seus càntics amb xiulets i esbroncades al col·legiat.

El Barça va seguir intentant batre Rui Patrício sense èxit, mentre que el perill verd procedia principalment d'una de les revelacions d'aquesta temporada, Bruno Fernandes. A cinc minuts del descans, Doumbia va caure a la vora de l'àrea en una acció amb Piqué, però va semblar una simulació clara i l'àrbitre li va mostrar la cartolina groga. Sorprenentment, l'ivorià no va poder seguir i va haver de ser substituït per Bas Dost.

Al límit del descans, un xut de Messi a l'àrea petita es va trobar de cara amb un antic rival, quan Coentrão es va tirar a terra de forma providencial per aturar la pilota. L´empat, però, va acabar només començar la segona part. Mathieu va pentinar una centrada de Messi que va acabar amb una rematada de Luis Suárez que el seu compatriota de l'Sporting, Coates, va tocar i va despistar el seu porter, que només va poder veurecom la pilota entrava a la seva porteria. El gol va deixar tocat l'Sporting durant uns minuts, en els quals es va llançar a aturar les envestides del Barça amb faltes i va anar acumulant més targetes grogues. Els portuguesos van incrementar la pressió i van deixar més espais, un avantatge que van intentar aprofitar els blaugrana, que novament es van topar amb un antic conegut. Mathieu, que va canviar aquest estiu al Camp Nou per Alvalade, es va tirar a terra per treure-li dels peus la pilota a Messi en una internada perillosa. No obstant això, els blaugrana seguien sense tenir el domini clar del partit i l'Sporting es va animar, obligant Ter Stegen a intervenir per evitar el que hauria estat el gol de l'empat de Bruno Fernandes. Minuts després, l'Sporting va tornar a perdonar. Bas Dost va arribar a l'àrea i tenia espai per disparar, però va preferir deixar la pilota a Bruno, que va tirar a les mans del porter alemany. Davant el domini verd, Valverde va decidir començar a moure la banqueta i va treure a Iniesta, molt aplaudit per la grada, per donar pas a Paulinho. Amb el brasiler, el Barça va estar més sòlid i fins i tot va estar a prop del segon, amb un xut precisament de Paulinho que va detenir Rui Patrício.