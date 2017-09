Cinc partits lluny de Fontajau per començar

El debut de l'Spar Citylift Girona a Fontajau no serà fins al diumenge 15 d'octubre contra Ferrol i és que, comptant el d'aquest vespre a Salamanca, l'Uni jugarà cinc partits lluny de Girona abans de la seva estrena com a local. Avui a Salamanca en Supercopa; dissabte contra el Bembibre a l'Open Day de la lliga a Madrid; dimecres vinent, 4 d'octubre, un altre cop a Madrid contra l'Estudiantes en la segona jornada de lliga; diumenge 8, nova visita al Würzburg per jugar contra Avenida en lliga; i finalment, el dimecres 11, a la pista del Gernika en el debut a l'Eurocup.