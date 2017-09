«Volia fer un pas en la meva carrera i demostrar que puc jugar a Tercera»

«Vull créixer en el món del futbol». Amb aquesta declaració d'intencions i somni arriba Marc Gelmà a Palamós. El mitjapunta, de 22 anys, és, juntament amb Isma Traoré (Girona C) i Marc Crespo (Girona juvenil), un dels tres darrers fitxatges del degà. Gelmà que arriba procedent del filial del Llagostera aterra a Palamós amb ganes de demostrar la seva qualitat i ajudar a l'equip a sortir del pou on es troba. En aquests moments, aquest jove amb passat als planters de l'Espanyol, Vila-real i Girona, s'ho ha de mirar des de la distància per culpa d'una lesió. La temporada passada, l'aleshores tècnic del Llagostera, Oriol Alsina, va fer debutar a Segona B Gelmà en el darrer partit amb el Prat (2-1).

Aquest estiu, les intencions del nou futbolista dels del Baix Empordà era fer-se un lloc a la plantilla dels d'Òscar Álvarez però una inoportuna lesió va estroncar els seus plans. Segons Gelmà, «he fet la pretemporada amb el primer equip del Llagostera, però, vaig tenir la mala sort que en la primera setmana em vaig lesionar al quadríceps i no vaig poder jugar cap partit de pretemporada».És per això que el selvatà veu al Palamós, «l'oportunitat ideal» per demostrar la seva vàlua. Gelmà explica com s'ha gestat el seu fitxatge. «El Llagostera va valorar que havia de baixar al filial, però no hi estava d'acord de jugar un altre any a 1a Catalana». Gelmà, afegeix que «tenia clar que volia fer un pas endavant en la meva carrera i aquest club i camp s'adiuen a les meves característiques».



Un inici calcat al del curs 91-92

El Palamós copia el desastrós inici de Lliga de fa 26 anys a Segona A. Per rescatar un començament de Lliga tan dolent com el que està signant actualment el degà cal remontar-se a l'exercici 1991-1992 quan l'equip militava a Segona A i com passa ara tenia 2 punts producte de només dos empats. Per aportar un bri d'optimisme i esperança al soci i aficionat groc i blau, cal apuntar que aquella temporada l'equip de Juanjo Díaz va acabar salvant la categoria finalitzant en la catorzena posició.