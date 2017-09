El CSM Bucarest destitueix el tècnic gironí Pau Campos després de quatre partits

Pau Campos ha deixat de ser avui l'entrenador del CSM Bucarest d'handbol després que el club hagi decidit prescindir dels seus serveis i del seu ajudant Xavier Salvador quan tot just s'havien disputat quatre partits de la lliga romanesa. Tot i que els havien ofert un projecte de llarga durada, amb l'ambició de guanyar la lliga, no hi ha hagut paciència i els resultats han dictat sentència. Des d'aquest matí Vlad Caba és el nou preparador.

Campos va posar punt i final la temporada passada a una llarga etapa a l'Handbol Bordils per acceptar l'aventura romanesa, que li obria les portes a l'handbol professional. D'aquesta manera el tècnic bisbalenc va deixar el seu club de tota la vida i també va abandonar la seva feina de professor a Palafrugell i a l'Euses de Salt per intentar obrir-se camí en l'esport d'elit. Després de quatre jornades el CSM Bucarest és desè amb tres punts, gràcies a una sola victòria contra el Suceava, per tres derrotes.

"Després d'un extensa anàlisi de l'evolució d'aquesta temporada, el departament de gestió del CSM Bucarest considera la necessitat d'un canvi a la banqueta, dissenyat per portar un nou alè al vestidor. Com a resultat, l'entitat se separa amigablement de Pau Campos i Xavier Salvador, i el seu lloc és ocupat per l'entrenador romanès Vlad Caba. El CSM Bucarest agraeix als dos tècnics per la seva contribució a la formació de l'equip i els desitja un èxit en la seva carrera professional", assenyala el comunicat emès per l'entitat a l'hora de valorar la situació creada.