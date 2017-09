«No tindrem ni una setmana de vacances preparant el proper disc»

Què toca després de revalidar el subcampionat del món?

Toca anar treballant a contrarellotge el disc que estrenarem el gener de 2018 al provincial. Ens trobem amb un problema de calendari. Les nostres temporades arrenquen el gener i s'acaben el setembre o l'octubre, amb el Mundial. I el següent gener ja has de presentar el nou disc, cosa que et dona molt poc marge i fa que les temporades s'enganxin. Normalment a partir del maig o del juny ja comencem a treballar el nou número, combinant-ho amb les sessions específiques amb el que estem fent aquell any. Aquest cop, però, amb el Mundial a la Xina el setembre, hem hagut d'entrenar a l'agost i només hem descansat dues setmanes, de manera que s'ha duplicat el cansament.

I això combinant els entrenaments amb les diferents mobilitzacions per trobar recursos.

Sí, ha sigut un any molt dur, fent mil i una activitats per aconseguir el finançament. Però vam tenir la recopensa de ser subcampiones del món venint de ser quartes a l'Europeu. Vam treballar dur per poder esgarrapar posicions i ho vam aconseguir. La setmana passada vam participar al Catalunya Stars a Fontajau i aquest cap de setmana anem a Vilanova a la Copa de les Nacions. Serà la darrera competició de la temporada. Per això seria interessant que en el nostre esport es fes com en el futbol o el bàsquet, que les temporades anessin de setembre a juny o juliol. Si el provincial és el gener, el català, el febrer, l'espanyol, el març, i l'Europeu, el maig, per què no es pot fer? El 2018 el Mundial serà a França, però l'octubre. El 2019, a Barcelona, en canvi, serà al juliol.

Ara van a contrarellotge?

No tindrem ni una setmana de vacances. Des d'ara fins a finals d'any les noies ja saben que s'han de guardar tots els festius. I això inclou també tots els ponts. I per Nadal respectem el 25 i el 26, però la resta de dies haurem de treballar per tenir-ho tot a punt. Amb la dificultat que moltes patinadores treballen o estudien i hem de fer malabarismes per muntar el calendari i per trobar pista.

Per què encara no les han reconegudes com a esportistes professionals?

No sé com està aquest tema. Les patinadores individuals sí que ho estan, de reconegudes, són esportistes d'elit, però les de xou, no. I no s'entén.

Aquest ritme de treball els provoca moltes baixes?

Aquesta temporada plegaran set patinadores. N'hi ha que tenen incompatibilitat amb la feina, d'altres es van fent grans i tiren cap a un altre costat... S'acomiadaran aquest cap de setmana a Vilanova. Són Judit Esquinas, capitana i segona entrenadora durant cinc anys, Julia Terradellas, Laura Padrés, Nadia Fernandes, Nadia Basaurit, Julia Sunyer i Maria Fina, i entraran Mar Mascaró, Laia Solé, Ana Mari Hinojosa, Lídia Banegas, Raquel Gómez, Mar Sebastián i Ariadna Jutglà. I la Julia Vallverdú seguirà sent la meva mà dreta i segona entrenadora.

El 2018 seguirà la pugna entre el CPA Olot i el CPA Girona?

Esperem-ho. Però això no és una lluita entre l'Olot i el Girona, el Reus, anys enrere, va passar l'Olot. Això és una pugna entre diversos equips, Olot, Girona, Masnou, Reus i potser n'hi haurà algun altre. Depèn de cada temporada. Cada espectacle és totalment nou i s'ha de veure com evoluciona. El nostre repte és no baixar i seguir sumant medalles.

Com s'inspira?

Obro la ment i qualsevol cosa en què em fixo em pot servir de font d'inspiració. A partir de la idea la presidenta del club, Marta Ginès, s'encarrega de buscar les músiques i fem la selecció triant-ne dues o tres. Ella en pot arribar a escoltar cent, i a mi me'n passa cinquanta. Quan tenim el muntatge musical, comencem a estructurar el disc. Però potser per 10 segons t'hi pots passar hores. Mai saps quant trigaràs a muntar un ball.