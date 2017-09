Una Copa amb premi per al Bordils

La temporada no ha començat bé per al Bordils, que arrenca projecte tant a la banqueta, amb Sergi Catarain, com a la llotja, amb la directiva que encapçala Quim Pou. Però a pesar del 0-3 que acumulen a la Lliga, avui el Blanc-i-Verd es vesteix de gala per intentar superar el Torrelavega a la Copa i poder-se enfrontar a un Asobal com el Guadalajara a casa. Sense pressió, alliberats del neguit de no haver puntuat encara a Plata. «Si guanyem i juguem bé tot serà positiu. Seria bo competir 60 minuts contra un magnífic rival», deia ahir Catarain.

Jordi González és baixa segura a la porteria per qüestions personals. Sergi Mach, amb una ruptura de fibres a l'espatlla, té la recomanació mèdica de no jugar, tot i que és possible que sigui a la banqueta. Catarain també estarà pendent de Karl Bogo, que ha estat malalt tota la setmana, i de David Masó, per idèntic motiu.

«Depenem de nosaltres. Avui no ens hi juguem punts ni tenim la pressió del 0/3 de la Lliga», deia ahir l'entrenador del Bordils, que vol aprofitar la Copa per recuperar sensacions, més enllà del resultat, per afrontar els partits d'octubre. I el primer el del cap de setmana que ve a casa contra el Zarautz, un rival de la «nostra» lliga, tot i que si no se'l pot superar «tampoc passarà res. Ningú baixa a la jornada 4 i el que cal és que recuperem la fluïdesa i ens sentim bé sobre la pista». A pesar que els resultats no acompanyen, Sergi Catarain està satisfet perquè «els jugadors s'entrenen molt bé, no hi ha males cares ni tristor».

El Torrelavega arriba amb l'atracció del retorn de Dalmau Huix al Blanc-i-Verd. Segons Catarain «està fent un paper secundari bastant bo tant al lateral esquerre com en el dret». Sobre el rival va dir que «és un equip molt interessant amb molta qualitat a la part central de l'atac i una gran contundència en defensa», destacant sobretot el potencial del porter Pablo Salvarrey.