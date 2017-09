El CSM Bucarest destitueix el tècnic gironí Pau Campos

L'aventura romanesa de l'exentrenador del Bordils Pau Campos i del preparador físic Xavier Salvador ha durat només un parell de mesos. El tècnic bisbalenc i el seu col·laborador van ser destituïts ahir per sorpresa pel CSM Bucarest, que segons apuntava en un comunicat públic, buscava aportar «un nou alè» al vestidor. Campos va ser rellevat per Vlad Caba, un tècnic romanès amb experiència a la lliga.

Campos i Salvador van arribar a Bucarest aquest estiu i han sigut víctimes de la poca paciència que sol haver-hi en l'esport professional. Tot i que els havien ofert un projecte de llarga durada, amb l'ambició de guanyar la lliga, els resultats han dictat sentència. El CSM Bucarest és desè amb tres punts i només havia pogut guanyar un partit, contra el Suceava, mentre que els altres els havia perdut.

Pau Campos va posar punt i final la temporada passada a una llarga etapa a l'Handbol Bordils per acceptar l'aventura romanesa, que li obria les portes a l'handbol professional. D'aquesta manera el tècnic bisbalenc va deixar el seu club de tota la vida i també va abandonar la seva feina de professor a Palafrugell i a l'Euses de Salt per intentar obrir-se camí en l'esport d'elit.

«Després d'un extensa anàlisi de l'evolució d'aquesta temporada, el departament de gestió del CSM Bucarest considera la necessitat d'un canvi a la banqueta, dissenyat per portar un nou alè al vestidor. Com a resultat, l'entitat se separa amigablement de Pau Campos i Xavier Salvador, i el seu lloc és ocupat per l'entrenador romanès Vlad Caba», assenyalava el comunicat emès per l'entitat romanesa a l'hora de valorar la situació. Caba ja debutarà avui en el duel contra el Timisoara.