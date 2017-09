L'Uni s'estrena a la lliga amb una clara victòria

Menys de 48 hores després de posar l'Avenida contra les cordes a Salamanca a la Supercopa, l'Spar Citylift Girona ha debutat a la lliga derrotant el Bembibre en una primera jornada de competició que s'està disputant unificada amb tots els partits jugant-se a Madrid, Open Day. Les gironines han estat superiores al Bembibre des dels moments del duel quan el Bembibre ha tingut problemes per contrarrestar els centímetres de Krstina Alminaite prop de cistella (12-5); i Eric Surís ha repartit molt els minuts entre les seves onze jugadores: l'australiana Nicole Romeo, amb només 23 minuts, ha estat la que ha jugat més.

Alminaite ha destacat amb 13 punts i 9 rebots, la majoria en un primer quart on el partit ja ha quedat encarrilat per a les gironines (20-13), també la francesa Mendi i 19 de valoració en 20 minuts de joc. Pel Bembibre, la base Stanacec ha intentat liderar la reacció al principi del segon quart, però l'Uni sempre ha controlat bé el partit amb diferències per sobre dels vint punts ja superat el descans. En els darrers deu minuts, el Bembibre, amb la canadenca Quinn Dornstauder assumint el protagonisme, ha retallat distàncies per acabar perdent per només 18 punts, 71-53.

Fitxa:



Spar Citylift Girona: Núria Martínez (5), Mendi (12), Buch (5), Traoré (13), Conde (9), Alminaite (13), Romeo (2), Oma (2), Evans (6), Colhado (4) i Roig.

Bembibre: Brown (12), Astrom (6), Pasic (4), Urbaniek (15), Stanacev (9), Aliaga (8), Ndoye, Rakovic (2) i Gustaffson (3).

Parcials: 20-13, 44-26 (descans), 63-39 i 71-53 (final).