El Figueres confia recuperar Gil Muntadas per rebre l'Europa a Vilatenim

La victòria a Gavà (0-4) ha permès el Figueres retrobar les bones sensacions de les primeres jornades i tallar de soca-rel la sèrie de dues derrotes contra Cerdanyola (2-1) i Terrassa (1-3). Aquest vespre, els alt-emporadensos reben l'Europa a Vilatenim amb «ganes de fer un bon partit i retrobar-nos amb els nostres arguments habituals per guanyar», assegura Chicho Pèlach. L'entrenador gironí confia recuperar Gil Muntadas però Aleix Feixas, Joan Pons i Albert Canal continuen lesionats i avui encara no hi seran.