El Llagostera empata tot i tenir-ho tot a favor

Tot i que aquesta tarda el Llagostera sí que ha aconseguit puntuar a casa, els gironins han acabat el xoc amb una sensació molt dolenta després de veure que, tot i anar per davant al marcador i jugar tot el segon temps amb un jugador més, novament s'ha escapat la victòria.

Això que primer Leo Ramírez, de penal abans del descans i Moha, només començar el segon temps, han posat un 2 a 0 al marcador contra el València Mestella que era esperençador per aconseguir la victòria.

A més, els valencians han jugat tot el segon temps amb deu homes per l'expulsió d'Álvaro. No obstant, Rafa Mir retallava distàncies i a dos minuts pel final, el filial valencianista empatava per treure dos punts al Llagostera.