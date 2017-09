El Llagostera només té la baixa d'Ayala per rebre el Mestalla

A la UE Llagostera-Costa Brava no s'esperaven que el partit d'avui contra el València-Mestalla (18.00, Esport3) tingués tanta importància per al seu futur a la competició. Tanta que per a l'entrenador, Òscar Álvarez, el duel a Paterna «és una final, i s'ha de guanyar sigui com sigui». Els gironins arriben a la setena jornada havent encadenat quatre jornades seguides sense guanyar, l'última patint una golejada dolorosa a Palma contra el Mallorca (4-0) que ha deixat l'equip en posicions de descens. A més a més, l'estadística tampoc li és favorable a casa, on encara no ha estat capaç de puntuar en els tres partits que ha jugat. De fet, aquest és el principal maldecap del Llagostera, que confiava en les dimensions del Municipal per recuperar la solidesa que el va fer fort abans de l'ascens a Segona A.

Per aconseguir el primer triomf com a local de la temporada, Òscar Álvarez espera que l'equip porti la inicitiva del joc i s'aprofiti de les dificultats d'adaptació del filial a les característiques del camp. En aquest sentit, assegura que «som molt conscients de tot el que cal corregir. Ens hem entrenat per traslladar-ho al terreny de joc, qualsevol resultat positiu ens reforçarà molt». No tot són males notícies per per rebre el València-Mestalla perquè la infermeria s'ha buidat i l'única baixa segura per al partit serà la del central Ayala.

D'altra banda, el València-Mestalla arriba com a quart classificat i havent aconseguit un triomf treballat en l'últim desplaçament al camp de l'Atlètic Saguntí. El filial valencianista, amb l'històric davanter búlgar Luboslav Penev a la banqueta, arriba a Llagostera després de veure com els centrals Javi Jiménez i Marc Ferris es trencaven els lligaments del genoll aquesta setmana i estaran sis mesos de baixa. Penev també té la baixa de Ferran Torres, amb la selecció sub-17, però recupera el golejador Mir i ha citat els juvenils Baró i Seguí. El migcampista gironí Miki Muñoz es perfila com a titular. El filial va arribar ahir a terres gironines i va exercitar-se al camp del Palafolls.