Toca començar amb bon peu

Sense temps per lamentar-se de la derrota a la Supercopa de dijous a la nit contra el Perfumerías Avenida (61-55) i amb menys de 48 hores per recuperar-se de l'esforç físic, l'Spar Citylift Girona debuta aquest migdia a la Lliga Femenina. El rival és l'Embutidos Pajariel Bembibre però el partit ni es juga al Bierzo ni tampoc a Fontajau. La primera jornada de la nova Lliga Dia arrenca avui des de primera hora íntegrament al pavelló Antonio Magariños de Madrid en l'innovador Open Day pel qual ha apostat la Federació aquest any. La jornada ja va començar ahir amb la presentació de tots els equips i de les novetats de la temporada. L'acte va comptar amb la presència del president de la Federació Jorge Garbajosa i va tenir com a convidada l'exjugadora Marta Fernández. «És un acte que posa en valor la Lliga», subratllava ahir Èric Surís.

Amb la consigna que la Supercopa ja és aigua passada i que el partit contra el Bembibre és el primer pas d'un llarg camí per a somiar amb el títol de Lliga, l'Uni va realitzar ahir a la tarda un entrenament de recuperació postpartit. En principi, la batalla de Salamanca no ha deixat víctimes pel que fa a lesions i Èric Surís té tota la plantilla a la seva disposició per enfrontar-se al Bembibre. «Sabíem que seria difícil però no hi ha res a lamentar. L'equip està responent bé i oferint una bona imatge. No ens podem retreure res. Llàstima que s'escapés el títol», assegura Surís. En aquest sentit, el tècnic gironí es vol centrar ja únicament en el duel contra el Bembibre. «L'equip fa bona pinta i vam fer un bon partit però ja no serveix de res. Ara toca recuperar-nos bé del desgast i mirar de derrotar el Bembibre, a qui respectem molt i que segur que ha estudiat bé el partit durant tota la setmana i jugarà bé les seves armes», destaca.

Surís no vol sentir a parlar d'una lliga de dos entre Salamanca i Girona. És més ho veu com un «error» encarar el curs així. «Optar a lluitar pel títol és un procés en el qual cal treballar molt. Hi ha pistes molt difícils i equips que s'han reforçat molt bé com els bascos o el Mann Filter. La lliga serà molt competida», assenyala.