El Bàsquet Girona debuta a Fontajau amb una victòria

El Bàsquet Girona va aconseguir la seva segona victòria, en dos partits, en la Lliga EBA en la temporada del seu debut. Ahir s'estrenava en Lliga a Fontajau i el resultat va ser immillorable, amb una vcitòria, 80-72, davant El Masnou. La victòria va ser molt treballada, ja que el rival es va mostrar molt combatiu, sobretot al principi del partit, en el que van aconseguir portar la batuta del joc, però els de Costa es mantenien dins el partit des de la línia de tres punts. Quan van augmentar la duresa defensiva i el control del rebot, van començar a obtenir els primers parcials importants (m.15, 32-22).

L'encert en els triples va ser una de les claus per aconseguir aquesta victòria i, després del desè, al principi del tercer quart, s'arribava a la màxima diferència (52-40, m.22). Els visitants, però, no van donar el seu braç a tòrcer fàcilment i van posar en dificultats els gironins durant l'últim quart, en el que van aconseguir refer-se d'onze punts al principi (68-57) per acabar posant contra les cordes un Bàsquet Girona que se'n va poder sortir molt bé i va aconseguir sumar el segon triomf consecutiu a la categoria. Dino Kobic, jugador que va ser baixa la setmana passada, va jugar els primers minuts a la competició. La propera jornada, l'equip gironí visitarà la pista del Mataró Parc Boet, el dissabte 7 d'octubre (20 h), amb ganes de seguir sumant més victòries.

El Salt es va desplaçar fins a Andorra per aconseguir la primera victòria de la temporada. Els d'Oriol Vergés van agafar les regnes del partit a partir del segon quart per acabar imposant-se (72-89) al Morabanc Andorra B.

El primer quart va ser bastant igualat, amb força encert per part dels dos conjunts, però en el segon van ser els saltencs els que, gràcies al major fons d'armari, aconseguien mantenir-se en el partit, per anar-se'n al descans amb una avantatge d'onze punts. A la represa els gironins van saber mantenir aquest avantatge gràcies, sobretot al gran encert des de la línia de tirs llires, en què van estar gairebé perfectes (25 anotats de 26 llançats), i van aconseguir el primer triomf del curs.