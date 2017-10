Carles Mas no jugarà amb l'Olot en el complicat duel a Son Malferit

Fa una setmana, l'Olot es va quedar amb la mel als llavis per aconseguir la primera victòria del curs, després que el Peña Deportiva empatés el duel a l'últim minut. Aquest migdia (12 h) i davant un altre conjunt balear, l'Atlètic Balears, l'equip de Martín Posse voldrà aquest primer triomf que tant s'està resistint i que tant d'aire donaria per un equip que aquesta temporada ha competit en duels de màxima exigència a domicili. És el cas de les sortides al camp de l'Hèrcules i contra el Múrcia, aquest últim a Copa del Rei, on els olotins van realitzar bons partits i han de servir de referència per afrontar el partit d'aquest migdia. L'Atlètic Balears, que encara no ha guanyat aquesta temporada a Son Malferit, és un dels equips composats per futbolistes que han de portar el club a lluitar per l'ascens, amb homes com Xisco, Óscar Rico, Aulestia o Fullana.

Seria molt positiu per l'Olot puntuar a les illes Balears, i ho haurà de fer sense Guzmán, Yeray Sabariego, Moha i Dembo, lesionats ni tampoc amb Carles Mas, que haurà de complir sanció.