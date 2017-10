Una clara victòria per començar

Menys de 48 hores després de posar l'Avenida contra les cordes a Salamanca a la Supercopa, l'Spar Citylift Girona va debutar a la Lliga Femenina derrotant el Bembibre en una primera jornada de competició que es va disputar unificadament amb tots els partits jugant-se al Pavelló Antonio Magariños de Madrid, en l´Open Day. Les gironines van ser superiors al Bembibre des dels primers moments del duel, quan el Bembibre va tenir problemes per contrarestar els centímetres de Krstina Alminaite prop de cistella (12-5). A més a més, l´entrenador Èric Surís va repartir molt els minuts entre les seves onze jugadores: l'australiana Nicole Romeo, amb només 23 minuts, va ser la que va jugar més. Un recurs, el de les rotacions, que va sortir d´allò més bé a l´entrenador veient el resultat final després de l´enorme desgast de dijous contra el Perfumerías Avenida a Salamanca

Alminaite va destacar amb 13 punts i 9 rebots, la majoria en un primer quart on el partit ja va quedar encarrilat per a les gironines (20-13), també la francesa Mendi, amb 19 de valoració en 20 minuts de joc. Per al Bembibre, la base Stanacec va intentar liderar la reacció al principi del segon quart, però l'Uni sempre va controlar bé el partit, amb diferències per sobre dels vint punts ja superat el descans. En els darrers deu minuts, el Bembibre, amb la canadenca Quinn Dornstauder assumint el protagonisme, va retallar distàncies per acabar imposant-se al darrer quart (10-14) i perdre el partit per només 18 punts, 71-53. Dornstauder, malgrat la derrota, es va endur el trofeu a la jugadora més valuosa del partit