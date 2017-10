Deulofeu torna a la llista de Valverde per jugar contra el Las Palmas

El FC Barcelona, líder invicte a la Lliga, busca un triomf que el porti al set de set en aquesta arrencada de campionat, en la que aquesta tarda al Camp Nou rebrà un Las Palmas (16.15 h.) que arriba amb nou tècnic, Paco Ayestarán, després de la dimissió de Manolo Márquez. El partit posarà a prova novament l'arrencada que ha realitzat el conjunt d'Ernesto Valverde, que porta jugats sis partits de Lliga amb victòria en tots. Si guanya contra Las Palmas, batrà rècords d'inicis similars per part de Johan Cruyff i Pep Guardiola, però encara per sota de la millor arrencada barcelonista de tots els temps, amb vuit victòries seguides, les del Barça del Tata Martino (2013-14).

El moment del Las Palmas, a la frontera amb la zona de descens, i el periple del qual al Camp Nou no té gens d'èxit (2 victòries i tres empats en 33 visites; l'any passat va caure 5-0), al costat de la inèrcia dels barcelonistes, atorga a aquests últims tot el favoritisme per endur-se els tres punts. El Barça ve de guanyar per 0-1 l'Sporting de Portugal en la segona jornada de la Lliga de Campions i tot i que el joc dels barcelonistes no és exquisit, els resultats l'acompanyen i, a més, en defensa l'equip blaugrana no passa dificultats.

Aquest serà l'últim partit abans de l'aturada de les seleccions i és possible que després d'algunes rotacions, Ernesto Valverde opti per l'equip de gala, en què s'espera el retorn de Gerard Deulofeu, després de dos partits sense entrar en la titularitat. De fet, l'extrem ha sortit a l'onze de tots els partits de Lliga al Camp Nou. La participació de Messi suposarà per a l'argentí el seu partit 593 amb el Barça, amb la qual cosa igualarà el registre establert per Carles Puyol, el tercer barcelonista amb més alineacions com a blaugrana, i només per darrere Xavi Hernández i Andrés Iniesta. L'estrena de Pako Ayestaran a la banqueta insular marca la seva visita al Camp Nou. El tècnic basc ha assumit el comandament i afronta el partit amb només dos entrenaments realitzats, gairebé sense temps d'acabar de conèixer els seus nous futbolistes. Ayestaran veu la visita al líder com una «oportunitat» i un «repte» d'iniciar amb bon peu el seu nou camí i amb el record del triomf que va obtenir a l'abril del 2016 en el coliseu blaugrana quan entrenava el València (1-2).

Dani Castellano, Samper, Halilovic, Vitolo, Rémy i Momo, a més de Bigas, són baixa per al partit i condicionen l'equip que traurà el conjunt canari a Barcelona, molt tocat per aquest nombre tan elevat de baixes.