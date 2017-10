Un empat amb regust de derrota

Poques vegades un empat resulta tan decebedor com el que va aconseguir ahir el Llagostera. Ho tenien tot a favor els gironins per sumar el primer triomf a casa i tres punts molt importants per recuperar la confiança, però el Mestalla, amb un jugador menys durant tot el segon temps, hi va posar més intensitat per acabar empatant un partit que deixava un regust molt amarg a tots els jugadors i seguidors llagosterencs.

Amb la pluja que va caure a la població gironina com a protagonista, els dos equips van oferir una part molt igualada, encara que el Llagostera, conscient de la importància del partit, estava un pas per davant del rival i va gaudir de les accions més perilloses dels primers 45 minuts. La connexió Moha-Maynau, probablament els dos jugadors blaugrana més actius durant tot el partit, va propiciar les primeres arribades, encara que el davanter no es va trobar encertat a l´hora de realitzar la rematada final. Vilae, al quart d´hora de joc, també va tenir a les seves botes el primer gol però el porter visitant va evitar-ho amb una bona intervenció. A la mitja hora de partit el Llagostera es podria haver quedat amb deu i amb un penal en contra si l´àrbitre hagués vist una agressió de Raúl Fuster al visitant Zotko, que va quedar estès a terra uns minuts.

A l´altra porteria sí que xiularia un penal comès sobre Moha, que seguia sent el perill principal del conjunt entrenat per Òscar Álvarez. Era el migcampista Leo Ramírez que, amb un xut impecable, marcava des dels onze metres just quatre minuts abans del descans. Es posava de cara el partit en un moment psicològic però es posava més bé quan, dos minuts després, l´àrbitre expulsava per doble amonestació el jugador valencianista Álvaro Pérez.

El final del primer temps va ser excel·lent per als interessos llagosterencs i el començament de la segona meitat va ser immaculat. Quan els jugadors encara estaven col·locant-se novament sobre el terreny de joc, Moha, el més llest de la classe, aprofitava un misto de Chica des de la frontal per, amb el cap i sense porter, fer a plaer el segon. Van venir minuts de tranquil·litat per al Llagostera fins que el València Mestalla es va activar novament i, amb un home menys, va igualar el partit.

Mir retallava diferències a l´electrònic al minut 68, quan marcava el primer gol visitant després d´una molt bona jugada individual. Era el primer i seriós toc d´atenció del Mestalla, que en cap cas va abaixar els braços tot i que els gironins van tenir alguna bona arribada per sentenciar el partit. No ho van fer i, a dos minuts per al final del partit, Villar, pentinant lleugerament una falta servida per Villalba, posava l´empat al marcador entre el desconcert i la resignació dels aficionats llagosterencs. Amb només cinc punts en set partits disputats, l´equip d´Òscar Álvarez, en funció dels resultats de la jornada d´avui, podria continuar en posicions de descens directe a Tercera.