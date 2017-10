El Palamós visita el camp del Granollers sense marge d'error

És cert que queda molta Lliga per endavant, però també és cert que la reacció no es pot fer esperar més. El Palamós torna a trepitjar un escenari de molt mal record, el Municipal de Granollers (12 h), on van caure golejats la temporada passada per 6 a 2. Ara, els de Vicenç Fernández hi necessiten puntuar com sigui si no volen que la ferida es faci més gran, ja que els del Baix Empordà són l'únic equip de Tercera que no ha guanyat cap partit.

El degà, que ocupa el fanalet vermell, està obligat a marxar del Vallès Oriental amb la primera victòria del curs, segons Vicenç Fernández, « el Granollers ens ho posarà difícil perquè compta amb jugadors experimentats que han dissenyat un equip per estar a dalt». El tècnic de Vidreres admet que els resultats són nefastos, però destaca aspectes positius que el fan ser optimista. «El ritme, l'actitud i la intensitat en els entrenaments és bona i tinc confiança cega en els jugadors perquè ells són els primers que tenen ganes de tirar això endavant». Bonaventura, sancionat, és la principal novetat en la convocatòria.