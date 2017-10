El Peralada confia a allargar el bon moment i estrenar el caseller de victòries

Dos empats consecutius, davant Olot i Sabadell han fet créixer el Peralada-Girona B en aquest inici tan exigent a la categoria. L'equip d'Arnau Sala ha crescut futbolísticament les últimes setmanes i vol seguir a l'alça, aquest migdia, aconseguint la primera victòria de la seva història a Segona Divisió B contra el Badalona (12 h). El canvi de sistema ha resultat efectiu i ha donat més seguretat i solvència defensiva per l'equip que, a més, ha anat recuperant efectius, l'últim el del davanter Kevin Soni, que va debutar la setmana passada a la Nova Creu Alta, per fer un rentat de cara a un equip que només confia a recuperar el terreny perdut en aquestes primeres jornades. Els xampanyers reben aquest migdia el Badalona, un dels conjunts amb més experiència els últims anys a la categoria i que cada temporada fan un paper molt bo entre els equips grans. Els badalonins, que arriben a l'Alt Empordà amb confiança després de guanyar fa set dies el filial del Saragossa (5-2), no posarà les coses gens fàcils als gironins, que hauran de treballar de valent per derrotar el conjunt escapulat, entrenat per Manolo González.

Arnau Sala no podrà comptar amb Coro ni tampoc amb els lesionats de llarga durada, encara que tindrà al seu abast gairebé tots els jugadors per afrontar un partit important, a casa, on els gironins buscaran el primer triomf del curs contra el Badalona.