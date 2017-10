Piqué, entre llàgrimes: "Si molesto deixo la selecció"

Gerard Piqué és una de les cares famoses que s'ha convertit en centre de la notícia durant aquest referèndum català. Si el matí de diumenge se'l veia votant en un col·legi entre rialles i aplaudiments de la gent, després del partit contra Las Palmas, ja a la tarda, l'actitud del central era molt diferent.

Sense poder controlar la llàgrimes davant la premsa per tots els fets esdevinguts durant el dia i durant el partit, disputat a porta tancada i amb presència policial, el jugador blaugrana ha deixat molt clara la seva posició davant de tots aquells que el critiquen. "Crec que puc seguir anant a la selecció perquè hi ha gent a Espanya que no aprova els actes que s'han succeït a Catalunya, però si algú creu que molest o sóc un problema no tinc cap problema a fer un pas al costat i deixar la selecció abans de 2018. Anar a la selecció no és una qüestió patriòtica ".

Perquè el jugador està darrere del dret a decidir més enllà dels seus satisfacció laboral. "Estem davant d'un país que utilitza els seus mitjans afins per mentir perquè durant tots aquests anys han dit que som una petita minoria i ens manifestàvem de manera tumultuosa ... Érem milions de persones. Els han fet creure que els catalans som els dolents. I no som els dolents ".

Encara que també ha volgut recalcar la seva postura pel que fa a l'intent d'anul·lar el partit contra Las Palmas i la posterior decisió de jugar a porta tancada. "La junta ha intentat suspendre el partit. Després del que ha passat a tot arreu a Catalunya. Ha estat la meva pitjor experiència com a professional. Ha estat un dia molt dur, famílies i nens han intentat anar a votar i la policia ... en fi, les imatges parlen per si soles ", per afegir que" hi ha hagut molts arguments a favor i en contra a l'hora de jugar, però al final ens jugàvem els punts. Laliga i las Palmas volien jugar i hem jugat, no cal donar-li moltes voltes a l'assumpte ".

El català també ha tingut un moment per parlar de les càrregues policials, cosa que l'ha sorprès. "Pensava que intentarien frenar la votació de manera pacífica, però no ha estat així. Crec que és una de les pitjors decisions d'aquest país en els últims anys. Només ha fet separar més Catalunya d'Espanya".